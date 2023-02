Se per Stefano Pioli ci saranno alcuni recuperi proprio per la gara con la Fiorentina, ci sarà invece anche un’assenza pesante da sopportare: quella di Rafael Leao, a segno nella gara d’andata. Il portoghese è stato ammonito al 28′ del primo tempo della gara con l’Atalanta e in quanto diffidato, sarà squalificato per la sfida del Franchi di sabato prossimo.