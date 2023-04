Giammarioli: “Castrovilli giocatore moderno, perfetta mezzala. La Cremonese non avrà niente da perdere contro la Fiorentina”

L’ex ds della Cremonese Stefano Giammarioli ha parlato a Lady Radio per parlare della prossima partita di Coppa Italia dei grigiorossi contro la Fiorentina, valida per la semifinale di andata del torneo. Queste le sue parole: “Sarà una partita importante per entrambe le formazioni, ma la Cremonese non ha niente da perdere e la Coppa Italia è diventata una priorità. Sono partite secche, può succedere di tutto, basta vedere le sconfitte di Roma e Napoli”

E su Castrovilli: “Anche a Cremona avevamo il problema della posizione in campo di Castrovilli. Anche parlando con Corvino, alla fine secondo noi il ruolo della mezzala è il suo preferito e dove riesce ad esprimersi meglio. Ha corsa, quantità e ottimi spunti, con grandi qualità tecniche. È un giocatore moderno. Quando l’ho notato era gracile, ma aveva grandi giocate anche dopo diversi scatti. Non aveva trovato soddisfazioni a Firenze e da lì è nata l’idea di portarlo a Cremona. Tesser poi è stato bravissimo a farlo crescere e la squadra a farlo inserire al meglio”.