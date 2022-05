Giampaolo ritrova un attaccante ma ha sempre il problema Sensi e la Fiorentina tira un sospiro di sollievo

Un recupero molto difficile ed uno invece concretizzato per la Sampdoria che attende la Fiorentina lunedì pomeriggio: da un lato Stefano Sensi, dall’altro Sebastian Giovinco. La formica atomica, tornato in Italia a gennaio dopo diversi anni, è rientrato in gruppo e dovrebbe essere tra i convocati da parte di Giampaolo. Niente da fare per il momento invece per il fantasista, ben più cruciale nello scacchiere blucerchiato. Assenza dunque molto probabile per il classe ’95 e sospiro di sollievo in arrivo per la Fiorentina, già colpita da Sensi in passato.