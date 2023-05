Giani: “A Basilea Italiano è stato il dodicesimo leone, ha corso più di tutti. La finale europea della Fiorentina è una soddisfazione per tutta la Toscana”

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha commentato a Italpress l’accesso ottenuto alla finale di Conference League dalla Fiorentina sul campo del Basilea: “Vedere undici leoni è stata un’emozione indubbiamente. Dodici perché Italiano correva più di loro, con quella determinazione e grinta. Riuscire a costruire un’impresa a Basilea in Svizzera, con uno stadio che tifava per l’altra squadra, che ci porterà a Praga a giocare una finale europea dopo un numero incredibile di anni: parliamo di una soddisfazione penso non solo per i tifosi della Fiorentina, sicuramente per tutti i toscani ma anche per tutti gli italiani”.

E aggiunge: “Poter contribuire con la Fiorentina al fatto che abbiamo una squadra italiana in finale in ognuna delle tre coppe europee per il nostro calcio è una bella soddisfazione. A Firenze inoltre sapere che la Fiorentina farà la finale di Coppa Italia dove anche io andrò il 24 maggio all’Olimpico di Roma, e poi nella finale di Conference League, fa battere il cuore”.