Giani: “Abbiamo sostenuto l’importanza di prevedere nel PNRR anche lo stadio Franchi. Sono ottimista sulla realizzazione del progetto”

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, è tornato a parlare del restyling del Franchi.

Ecco le sue parole riportate da Radio Bruno: “Come regione, abbiamo sostenuto l’importanza di prevedere nel PNRR anche lo stadio Franchi, si tratta della prima opera in cemento armato per quanto riguarda gli impianti sportivi. La tribuna a sbalzo dello stadio è una delle prime realizzate. Ci sono tutte le condizioni per cui l’opera stadio possa essere finanziata dal PNRR, e francamente mi sento ottimista sulla realizzazione del progetto”.