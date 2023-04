Giani: “Dove giocherà la Fiorentina durante i lavori? Chiedetelo alla società viola. I costi di opere transitorie ricadranno tutti sul club gigliato”

Da Palazzo Strozzi ha parlato il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, intervenendo anche sui possibili stadi dove la Fiorentina potrebbe giocare durante i lavori all’Artemio Franchi. Queste le parole ai media presenti, tra cui anche Fiorentinanews.com: “Dove giocherà la Fiorentina va chiesto alla società viola. Io le mie idee su impianti provvisori le ho date: Castello o la Scuola Marescialli, sono opzioni valide, nonostante per quest’ultima servirà un’opera di ampliamento per portare i posti circa a 25 mila.

Ci sono anche gli stadi di Empoli, per il quale ho visto un’apertura al dialogo della sindaca, o Pistoia, che ha visto anche la pistoiese in Serie A. C’è anche Siena. Oppure ci sono stadi fuori regione, ma mi auguro non si arrivi a questo. I costi ricadrebbero tutti sulla Fiorentina, di certo un ente pubblico non può finanziare opere transitorie”