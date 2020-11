Giani: “Faccio il tifo per Iachini ma i risultati lo condannano. Se venisse esonerato ecco chi mi piacerebbe vedere al suo posto”

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Con il nuovo DPCM la Toscana rientrerà nell’area gialla, quella con meno problematiche. Iachini? Per la mia generazione era un grande campione e un grande mediano. Faccio il tifo per lui, anche se purtroppo nel calcio i risultati sono decisivi. Ritorno di Prandelli? I suoi cinque anni sono stati fantastici, e lui è un uomo straordinario. Un suo ritorno mi emozionerebbe, così come mi intrigherebbe l’arrivo di Sarri che sarebbe una bella sfida”.

