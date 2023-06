Giani: “Fiorentina al Padovani? Prima pensiamo al Franchi, un progetto che deve essere calibrato alla cifra che abbiamo a disposizione”

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha parlato della questione dello stadio della Fiorentina. I viola potrebbero andare a giocare al Padovani nel momento in cui ci saranno i lavori al Franchi.

“Facciamo le cose una per volta – le parole di Giani sono riportate da Italpress – e per gradi, non facciamo la girandola dei posti dove può giocare la Fiorentina. Ora preoccupiamoci che marci bene la prospettiva del restyling dello stadio non con 200 milioni di finanziamento, ma con 130 milioni previsti. Dunque con un progetto calibrato alla cifra che abbiamo a disposizione, poi nel momento in cui parte la progettazione ed i lavori su questo, pensiamo anche alla sede transitoria”.