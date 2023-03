Giani: “Firenze si è riappropriata di una Fiorentina che ci può dare soddisfazioni. Questa squadra la sento mia”

A Toscana Tv è intervenuto il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, parlando della partita contro il Milan ma non solo. Ecco le sue parole: “Contro i rossoneri è stata la più bella partita dell’anno. Un pienone così al Franchi è stato un record di presenze e di entusiasmo. Firenze si è riappropriata di una squadra che ci può dare soddisfazioni in Conference e in Coppa Italia.

Anche in campionato si può recuperare, ma l’importante era ritrovare la tranquillità e l’entusiasmo. Il ricordo di Davide? Ero accanto al fratello, è stata una grande emozione. Astori era il cemento della squadra. Ci sarò anche contro il Sivasspor. Questa Fiorentina la sento mia, c’ero quando è stata fondata nel 2002″