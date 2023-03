Giani: “La Fiorentina a giocare nel campo della Scuola Marescialli la vedo come un’opportunità per Firenze. Per la società viola…”

Presente alla conferenza stampa di presentazione del “Csi in tour”, Eugenio Giani, presidente della regione Toscana ha parlato della vicenda legata allo stadio Artemio Franchi. Queste le sue parole riportate dall’ANSA:

“Fiorentina nel campo della Scuola Marescialli dei carabinieri? La vedo come un’occasione anche per la città perché a quel punto scatterebbe un meccanismo in cui con enti pubblici, il Comune, io ci metto anche la Regione Toscana, lo Stato, l’agenzia del Demanio a cui risponde l’Arma dei carabinieri, potrebbero completare quell’impianto, e quindi noi ci troveremo un luogo sportivo che viene certo utilizzato dai carabinieri ma che poi per manifestazioni diventa una struttura volano particolarmente preziosa sia per il calcio, sia per l’atletica.

Il fatto di valorizzare questa struttura con delle tribune aggiuntive, più lo approfondisco, più mi convince. Anche in una logica di prospettiva costerebbe alla Fiorentina di meno che andare ad affittare uno stadio per due o anche tre anni, in un’altra località”.