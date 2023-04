Giani: “Nessun allarmismo sulla situazione Franchi. La UE ci ha chiesto chiarimenti e li daremo, sono fiducioso”

In conferenza stampa ha parlato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, intervenendo anche della situazione che riguarda l’Artemio Franchi e i fondi del PNRR. Queste le sue parole raccolte da Fiorentinanews.com: “Vedendo le posizioni prese a livello nazionale, dal Ministro Abodi al Ministro Fitto sullo stadio Franchi, devo dire che sono fiducioso. Dagli approfondimenti che abbiamo fatto ci risulta che il progetto si farà e non mi porrei in una posizione di allarmismo.

Ho detto che il 90% dei progetti andrà avanti, mentre qualcosa si fermerà un attimo in attesa dei chiarimenti che ha chiesto l’Unione Europea. Ma prima di pensare a dove possiamo prendere i soldi per altri progetti, sono fiducioso che si possa spiegare all’UE quanto ci hanno chiesto”