Giani: “Non possiamo ripetere la situazione del 1990: la Fiorentina deve giocare in Toscana. Non è vero che a Firenze c’è un solo stadio, esiste un’altra soluzione”

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, è intervenuto a Lady Radio per parlare della rovente questione stadio della Fiorentina, che dopo l’annuncio di Nardella di ieri sta spaventando i tifosi viola e non solo:

“Non possiamo arrivare alla situazione del 1990 quando la Fiorentina andava a giocare a Perugia. Non sarebbe ammissibile non giocare in Toscana. La soluzione di Empoli è sicuramente da perseguire, ma a Firenze c’è un secondo stadio, in corso di completamento, quello della ‘Scuola dei Carabinieri’ di Castello, da 7mila posti”.

E ancora: “L’impianto è al centro delle reti di trasporto, come treni e autostrade. Ci sarebbero da costruire delle tribune provvisorie per avere più spettatori, mentre le dimensioni del campo non preoccupano perché anche quello di La Spezia è più piccolo del dovuto. Farò un tentativo, ma se non dovesse andare in porto, l’unica soluzione fattibile sarebbe uno stadio toscano“.

Infine: “Vedere la Fiorentina giocare due anni fuori Toscana la vedrei come una cosa anomala, la mia volontà è quella di tenere la Viola in Regione”.