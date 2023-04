Giani: “Per il Franchi troveremo una soluzione. Sono in ballo 50 milioni che erano stati motivati per non far degradare la struttura come successo al Flaminio”

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a Toscana Tv, ha parlato così del restyling del Franchi: “I nostri beni culturali sono qualcosa di non vendibile. Sullo stadio una soluzione la troveremo. 150 milioni di euro sono destinati legittimamente al restyling del Franchi, quello che è in ballo è il chiarimento su 50 milioni di euro che erano motivati per l’anti degrado. E basta vedere ciò che è successo al Flaminio di Roma, arrivato ad essere elemento di degrado”.