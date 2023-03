Giani: “Prima di tutto serve un bell’accordo fra il Comune di Firenze e la Fiorentina per la gestione del Franchi. Solo dopo si potranno contattare le altre città”

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, è tornato sul problema che sembra poter avere la Fiorentina nella ricerca di uno stadio dove far disputare le gare interne nelle stagioni 2024-2025 e 2025-2026, quando il ‘Franchi‘ sarà sottoposto a lavori di restyling:

“La questione è bene venga guidata, nel momento in cui iniziano i lavori, da un bell’accordo tra Comune di Firenze e Fiorentina in primo luogo perché è evidente che la Fiorentina prima di tutto approfondirà le soluzioni di ora, ma anche di prospettiva, di gestione dello stadio visto che una volta saputo come gestirlo poi si organizzerà per i 2 anni provvisori. Ma è tutta una trattativa tra Comune di Firenze e club viola”.

E ancora: “Quando avranno chiaro il loro rapporto, si metteranno in contatto con altre città per capire come organizzarsi nella fase transitoria. Insomma prima Fiorentina e Comune di Firenze devono trovare un accordo solido, solo a quel punto si parlerà dei rapporti con i sindaci toscani che hanno lo stadio in città”.