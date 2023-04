Giani: “Ristrutturazione Franchi esigenza per contrastare il degrado, altrimenti farebbe la fine del Flaminio. E se non arrivano i 55 milioni dalla UE progetto sarà ridimensionato”

“Io continuo a rimanere convinto che la ristrutturazione del Franchi sia un’esigenza per contrastare il degrado, perché il Franchi farebbe la fine del Flaminio senza restyling, e poi perché questo ci permetterà di evitare di intaccare aree della Piana fiorentina molto vulnerabili perché paludose e a forte rischio alluvionale”. A dirlo è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervistato da Il Tirreno.

Giani ha poi aggiunto: “Io sono per Campo di Marte. Sarà importante vedere ciò cosa fa l’Ue, ma la voce in discussione è una, non tutte. Se non arrivassero quei 55 milioni? Vorrà dire che il progetto vincitore sarà un po’ ridimensionato. Ma sono ancora speranzoso che l’Europa ci dia il via libera. Non scordiamoci che quello è un bene culturale, il Franchi è la prima opera pubblica progettata con il cemento armato della scuola razionalista di cui Pierluigi Nervi è uno dei massimi rappresentanti”.

Per evitare di giocare due anni fuori Firenze, Giani aveva proposto di ampliare l’impianto presente alla Scuola Marescialli. Ma chi pagherebbe per i lavori? “La Fiorentina dovrebbe comunque pagare un affitto per un altro stadio – risponde il presidente – Io dico, piuttosto di pagare l’affitto potrebbe mettere strutture provvisorie a Castello sul modello dello stadio provvisorio di Cagliari. Io sono convinto che la Fiorentina pagherebbe una cifra equivalente fra noleggio e adeguamento. Ma serve la disponibilità della società”.