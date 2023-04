Giani suggerisce sedi, ma la Fiorentina dovrebbe pagare per i lavori. Così si è riaperto il discorso Franchi

Pistoia, Siena, Scuola dei Marescialli e chi più ne ha più ne metta. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha snocciolato tutta una serie di sedi nelle quali la Fiorentina potrebbe giocare durante i lavori al Franchi.

Peccato però che tutti questi impianti dovrebbero essere adeguati, messi a norma, per ospitare i viola e le gare di Serie A. E chi dovrebbe pagare per questi lavori? La Fiorentina ovviamente, “perché gli enti pubblici non possono finanziare opere provvisorie per periodi di passaggio”.

Anche per questo motivo il club starebbe pensando all’unica opzione senza costi aggiuntivi: rimanere al Franchi durante i cantieri. E ha intavolato una discussione in questo senso con Nardella.