Giani: “Sul tema stadio mi fido di Fiorentina e Comune di Firenze. Retegui? Spero possa arrivare in viola”

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha parlato a margine dell’evento per la presentazione del nuovo pallone della Lega Pro 2023-24 “Artemio”, dedicato al dirigente sportivo Franchi e realizzato da Errea. Queste le sue parole riprese da Italpress: “Artemio Franchi è stato colui che ha disciplinato il mondo del semiprofessionismo nel calcio. Il riconoscimento a lui è un riconoscimento a tutta la Toscana. Non a caso è stata una personalità a cui sono stati intitolati gli stadi di Firenze e Siena. Fra le due città, tra palio e impegni calcistici, è da riconoscere come il dirigente sportivo che l’Italia abbia mai conosciuto”

E sulla Fiorentina: “Per quanto riguarda gli impianti sono discussioni che stanno andando avanti tra la Fiorentina e il Comune di Firenze, dunque mi rimetto alle loro decisioni. Se credono che il Padovani sia l’opzione giusta per far giocare la squadra durante il restyling del Franchi vuol dire che hanno fatto le opportune valutazioni. Il calciomercato? Vedo molta vitalità. Retegui lo abbiamo visto in nazionale, mi piace. Spero possa arrivare”.