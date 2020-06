Gianni Di Marzio: “Kumbulla ha espresso la sua preferenza e non è la Fiorentina. Chiesa? Juventus pronta a fare di tutto per lui”

L’ex allenatore e opinionista Gianni Di Marzio ha parlato a TMW Radio del mercato, chiamando in causa anche la Fiorentina: “Chiesa? So che la Juve farà di tutto per soffiare all’Inter il giocatore, perché punta a quel ruolo di alto a destra. Kumbulla? La Juve preme gli offrirebbe un contratto di 5 anni e per questo è in pole position. Anche il giocatore spinge per questa soluzione. Più indietro le altri pretendenti come Inter, Napoli e Fiorentina“.

0 0 vote Article Rating