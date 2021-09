Gianni Di Marzio: “La Fiorentina può reggere l’urto contro il Napoli. Vedrei bene Vlahovic nel calcio spagnolo ma mi auguro che…”

L’ex allenatore e opinionista Gianni Di Marzio ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Credo che la Fiorentina possa reggere l’urto del Napoli, ma dovrebbe gestire meglio le energie per non finire come contro l’Inter. Non si può andare sempre al massimo, va mantenuto il passo. Italiano, che è un allenatore giovane, voglioso ed entusiasta, è naturale che voglia tutto e subito”.

Su Vlahovic ha aggiunto: “Lo vedrei in un calcio spagnolo, potrebbe rendere di più. In Premier League lottano fino al 97′, il serbo è un po’ così, ma è anche tecnico con un mancino micidiale e in Liga potrebbe sfruttare meglio queste sue caratteristiche visto che latitano. Mi auguro possa restare a Firenze più a lungo possibile in ogni caso”.