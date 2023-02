Gianni Morandi esulta dopo il successo sulla Fiorentina: “Per il Bologna non è roba da poco stare nella parte sinistra della classifica”

Il noto cantante, nonché co-conduttore in questi giorni del Festival di Sanremo, Gianni Morandi è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in merito alla sua grande passione per il Bologna, che proprio nell’ultima gara di campionato ha sconfitto la Fiorentina al ‘Franchi’:

“Vedo bene il Bologna. Finalmente siamo nella parte sinistra della classifica, il che non è poco. Motta ha conquistato i tifosi, facendo giocare bene la squadra: noi siamo da sempre cultori del bel calcio. Ci manca ancora qualcosa per arrivare vicino alle prime 6-7. Fare il presidente? Molto dura, perché i tifosi non si accontentano mai e dimenticano velocemente le vittorie. Non li biasimo perché anche io sono così“.