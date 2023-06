Gilardino: “La permanenza di Italiano alla Fiorentina è un segnale di programmazione. Quello che hanno fatto i viola in questa stagione è stato straordinario”

Alberto Gilardino, ex attaccante della Fiorentina e ora tecnico del Genoa che ha portato in Serie A in questa stagione, ha parlato del tecnico viola Vincenzo Italiano a RTV38: “Il merito di Italiano sta nell’essere riuscito a esprimere qualcosa di straordinario da tutti i giocatori in ogni reparto. La Fiorentina poteva portare a casa due trofei, non ci è riuscita ma il lavoro fatto è stato straordinario. La permanenza di Italiano è un segnale di programmazione. Mi auguro faccia bene anche l’anno prossimo. Oggi non si trovano più attaccanti e difensori di un tempo. Manca il materiale, quelli di una certa epoca non ci sono più. Se guardi le formazioni ci sono meno prime punte rispetto a prima, ma bisogna essere bravi a adattarsi”.

Sulla sua attuale esperienza da allenatore del Genoa ha poi affermato: “L’aspirazione sono sempre i migliori. C’è grande entusiasmo da parte mia per la nuova stagione, grazie al popolo genoano. È anche grazie a loro se abbiamo ottenuto questo traguardo. Ci sono tanti ragazzi che mi hanno dato tantissimo, faremo le nostre valutazioni”

E sul periodo da giocatore trascorso a Firenze ha dichiarato: “È stata una parte importante della mia vita calcistica, quest’anno torno da avversario ma con grande voglia”.