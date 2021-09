Gilberto e le tre pere rifilate in Champions al Barcellona. Lo avreste mai detto?

Vi ricordate Gilberto? Difficile per un tifoso della Fiorentina mettere a fuoco questo giocatore, perché in maglia viola ci è rimasto poco. Giusto qualche mese prima di vederlo girovagare in prestito al Verona, al Latina, al Vasco da Gama e al Fluminense al quale è stato ceduto, per pochi ‘spiccioli’ nell’inverno 2020.

Ebbene, questo esterno brasiliano, che nel calcio europeo sembrava essere una semplice meteora, sta vivendo una sorta di seconda vita calcistica. Arrivato al Benfica, in Portogallo, in estate, si ritrova adesso a disputare la Champions League, la competizione più importante per club dell’intero pianeta. E non solo, gioca (ieri sera è entrato in campo ad inizio secondo tempo) all’interno di una partita in cui la propria squadra ha rifilato tre gol (tre pere) nientemeno che al Barcellona.

Il calcio è davvero uno sport strano e affascinante perché ci riserva sorprese e colpi di scena…tipo questo.