Giletti: “Mi aspettavo molto di più dalla Fiorentina. Le toglierei volentieri Amrabat”

In vista di Juventus-Fiorentina, il giornalista e tifoso bianconero Massimo Giletti ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino, parlando proprio della sfida di oggi: “Le due squadre non arrivano bene, per motivi diversi. La Juve si porta dietro un macigno gigantesco, ma anche dalla Viola mi aspettavo molto di più. Chi ruberei alla Fiorentina? non ho dubbi: sicuramente Amrabat“.

Su chi può risolvere il match: “A fare la differenza non è soltanto la qualità del giocatore, bensì la testa. Chiaramente, tuttavia, vorrei rivedere il Vlahovic che ho visto a Salerno. Spero che oggi possa risolverla lui”.