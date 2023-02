Giorgetti: “Classifica deludente, Fiorentina lontana da aspettative e sogni. Mi aspetto di più da Nico Gonzalez”

Il giornalista Angelo Giorgetti ha analizzato il momento della Fiorentina, in vista della sfida contro la Juventus: “Sfida meno sentita del solito? C’entra anche l’aspetto dei tifosi, che non andranno per i motivi illustrati nei giorni scorsi, specie per i prezzi fuori da ogni logica. In ogni caso, la classifica è piuttosto deludente: la Fiorentina è ben lontana dalle aspettative, figuriamoci dai sogni. Credo che, però, l’interesse della partita tornerà senza alcun dubbio a essere alto”.

Sui giocatori della Viola: “Possono cambiare gli interpreti, ma se la Fiorentina non recupera quella voglia di essere squadra e la giusta compattezza, non cambia la sostanza, anche se c’è Quarta al posto di Igor (per fare un esempio). Mi aspetto qualcosa in più da Nico Gonzalez, perché la squadra ha bisogno di qualcuno che faccia la differenza, altrimenti continua a vivacchiare. Siamo ad aspettare una continuità che non arriva mai”.