Giorgetti: “In casa Fiorentina c’è bisogno di un grosso esame di coscienza prima che tutto precipiti velocemente”

Il giornalista Angelo Giorgetti ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro il Torino sulle colonne de La Nazione. Questa la sua opinione in merito al momento che sta vivendo la squadra di Italiano: “Lo dice la storia della Fiorentina e per chi non ha memoria ci sono le vecchie collezioni dei giornali. E per chi non ha la pazienza di consultarle c’è Google: quando il sentimento dei tifosi cambia, è il momento di fare un esame di coscienza serissimo prima che tutto precipiti a una velocità incomprensbile per chi non conosce Firenze.

E non parliamo delle contestazioni che hanno addirittura anticipato un cambio di proprietà: se il feeling diminuisce, i fiorentini perdono la capacità di comprensione e tutto diventa più difficile. Il contesto attuale merita perciò una riflessione attentissima da parte del club. C’è bisogno di un segnale forte. Che dalla squadra in queste condizioni di spirito difficilmente arriverà”.