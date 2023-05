Giorgetti: “In difesa il problema non è di un singolo, ma del reparto. Contro il Napoli, Italiano…”

Il giornalista Angelo Giorgetti ha parlato a Radio Bruno del prossimo impegno della Fiorentina contro il Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Per alcuni aspetti la partita di domani sarà surreale. Il Napoli vorrà regalare i tre punti ai suoi tifosi per la festa, ma c’è il rischio che sia scarico dopo la dose di complimenti delle ultime ore. La Fiorentina invece ha in testa il Basilea e Italiano sicuramente avrà da fare i suoi calcoli”

E sui problemi in difesa: “Il problema non è di un singolo giocatore, ma del complesso. In un blocco come quello difensivo bisogna parlarsi e coordinarsi al meglio. Ranieri è sempre sul pezzo e merita i complimenti. Potrebbe giocare lui, credo sia pronto”