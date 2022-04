Giorgetti: “La Fiorentina è andata oltre i suoi limiti per merito di Italiano, soprattutto dopo gennaio. Serve un altro alla Vlahovic ora…”

Ospite a Radio Bruno, il giornalista Angelo Giorgetti ha parlato della stagione di Italiano, a pochi minuti per altro dalle parole del tecnico in sala stampa:

“La Fiorentina ha giocato gran parte del campionato al di sopra delle proprie possibilità, perché come squadra è stata sempre migliore che come somma dei singoli. Italiano è un buon tecnico ma soprattutto un eccezionale motivatore, ha trovato le corde giuste per poter parlare a ogni giocatore. Poi è arrivato il momento in cui anche la tensione può aver giocato un brutto scherzo anche a lui, vedi la partita con la Juve dove ci sono state scelte rischiose. Lui lì ha voluto ribadire che per lui tutti sono uguali e deve dare spazio a tutti. Forse sarebbe lui stesso a ripensarci se si ritrovasse in quella situazione.

Temevo il contraccolpo dopo il mercato di gennaio, invece anche per merito di Italiano la Fiorentina si è riassestata. La cessione però è stata un colpo sotto tutti i punti di vista, una società che cede un giocatore del genere poi viene valutata alla fine, sulla base del risultato finale. Faccio i complimenti al gruppo squadra, bravo ad andare oltre.

Serve un attaccante che sia funzionale al gioco di Italiano, dovendo scegliere un profilo Vlahovic è il prototipo ideale per lui, difende la palla in ogni parte del campo, fa salire la squadra. Piatek ha fatto il suo ma ha caratteristiche molto diverse da quelle che servono a Italiano”.