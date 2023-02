Giorgetti: “La partita da non sbagliare è quella contro il Braga. Difficile non trovare motivazioni contro la Juventus”

Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni dei temi in casa Fiorentina, alla vigilia della delicata trasferta di Torino contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni:

“In questa stagione la Fiorentina non ha mai trovato una continuita, vivendo spesso alla giornata. Cosi facendo si è trovata a dover tirare fuori il meglio di se in situazioni particolare: o quando il clima attorno a se era tutt’altro che positivo, oppure in occasione di appuntamenti da non sbagliare. Adesso la partita da non sbagliare credo che sia quella di giovedi contro il Braga, poi che la partita contro la Juve sia particolare è ovvio, e credo ce la scelta di una parte della tifoseria di far visita alla squadra sia una scelta preventiva: se ci fosse mai qualcuno all’interno di quello spogliatoio che non si ricorda la valenza di questa partita, andiamo a rinfrescargli la memoria. Questo Juventus-Fiorentina arriva in un momento di calma nonostante questo penso che sia veramente importante per i viola, perché intorno al club la situazione è molto accesa in un punto decisivo della stagione. Se non sbagli la partita di domani poi arrivi alla partita di Braga con una pressione diversa, soprattutto a livello mentale. La Fiorentina in questa stagione è stata molto brava a rialzarsi in momenti difficili, ma mi auguro che questo non debba riaccadere”.

quellHa poi concluso “Le motivazioni in vista di una partita come quella di domani sono molte. A partire dalla presenza di due signori come Vlahovic e Chiesa, senza dimenticare le recenti parole di Commisso contro la gestione economica dei bianconeri: sarebbe fondamentale far bene. Domani non mi aspetto un risultato clamoroso dalla Fiorentina, ma auguro che la squadra di Italiano faccia una grande prestazione, soprattuto dal punto di vista del gioco e della personalità”.