Giorgetti: “Nel caos di Fiorentina-Sassuolo, sono usciti i giocatori veri e hanno deciso il match”

Su La Nazione leggiamo il commento di Fiorentina-Sassuolo a cura del giornalista Angelo Giorgetti, che analizza la vittoria viola al Franchi: “Bonaventura, Saponara, Gonzalez: solo loro tre, calciatori veri non ci si inventa, hanno attraversato a testa alta l’ingorgo sgangherato della partita. Nel caos ci si poteva perdere e qualcuno è stato trasparente nel groviglio dei passaggi sbagliati o degli equilibri saltati.

Nelle partite che non trovano un senso, solo i migliori trovano gli strumenti per puntellare la baracca. Se qualcun altro ha indossato il vestito da protagonista, in questo momento non ci viene in mente”.