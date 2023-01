Giornata disastrosa per la Fiorentina Femminile, che ne prende 7 in casa contro la Roma

Giornata da dimenticare per la Fiorentina Femminile che era impegnata in uno scontro d’alta classifica contro la Roma, capolista. Partita stravinta dalle giallorosse addirittura per 7-1, dopo un secondo tempo giocato interamente in inferiorità numerica dalle viola. Gara in salita fin dall’inizio, con la Roma avanti subito di due gol nel primo quarto d’ora: prima Andressa al 4′ e poi Greggi al 16′. Al 41′ il rosso a Mijatovic che compromette la partita sebbene Johannsdottir provi a riaprirla al 47′. Subito dopo però la Roma segna con Haavi e ancora Andressa e poi chiude la goleada con Kramzar, Cinotti e Giugliano.