Giornata nerissima per la Fiorentina Primavera di Aquilani: l’Atalanta passa 3-2 al Torrini, non bastano i due rigori segnati dei viola

Prosegue la rincorsa della Fiorentina Primavera ai play-off e il match di oggi offre ai ragazzi di Aquilani anche l’occasione per vendicare l’assurda sconfitta dell’andata sul campo dell’Atalanta, con la squadra viola in vantaggio allo scadere e poi rimontata nel recupero. Tra le due formazioni ci sono 15 punti in classifica a favore viola e l’occasione è molto ghiotta, dopo un’altra beffa, quella di due sabati fa con lo 0-1 contro il Frosinone. Appuntamento alle 15 al ‘Torrini’ di Sesto Fiorentino e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.

FIORENTINA: Martinelli; Kayode, Biagetti, Lucchesi, Favasuli (Toci 83′); Berti (Presta 68′), Amatucci, Krastev (Capasso 60′); Harder (Vitolo 83′), Sene, Distefano.

Reti: 3′ Colombo, 45′ Vlahovic, 45’+4 rig. Distefano, 85′ Vlahovic, 90′ rig. Sene

90+4′ Finisce qui: Fiorentina 2-3 Atalanta. I viola rimangono fermi a quota 45 punti, quarta in attesa del Frosinone. La Dea sale a quota 33.

90+3′ Martinelli para su Chiwisa dopo la ripartenza dell’Atalanta

90+1′ Grandissima azione dei viola con lo scarico di Sene per Capasso, che stampa la palla sulla traversa

90′ SENEEEEEE!!! Non sbaglia il secondo e spiazza Bertini! Adesso siamo 3-2 per l’Atalanta

89′ Bertini para su Sene! Ma il rigore è da ripetere

89′ Rigore per la Fiorentina! Abbattuto Distefano in area da Tornaghi e ancora possibilità dal dischetto per i viola

85 ‘ Pazzesco al Torrini, pazzesco. Ancora Vlahovic punisce la Fiorentina e fa 3-1. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la difesa viola si perde l’attaccante dell’Atalanta che raccoglie una respinta di Martinelli e imbuca

83′ Dentro Vitolo e Toci, fuori Harder e Favasuli. Per l’Atalanta fuori Palestra per Ghezzi e Vavassori per Riccio

82′ Super giocata di Lucchesi, che però non sfonda sulla destra, ci riprova centralmente ma l’Atalanta è tutta dietro e respinge l’assalto del difensore viola

77′ Solo Fiorentina in campo, i viola ci stanno provando in tutti i modi. Regge la difesa bergamasca

75′ Grande palla di Distefano per Sene al centro dell’area, ci prova di prima il senegalese, palla deviata

73′ Si salva l’Atalanta miracolosamente! Bertini para sulla conclusione ravvicinata di Bertini

71′ Ci prova Distefano dalla distanza con la botta forte. Bertini blocca centrale

68′ Aquilani cambia ancora: fuori Berti dentro Presta

64′ Cambio per l’Atalanta: fuori Fallini dentro Chiwisa

61′ Giallo per Lucchesi che stende Vlahovic su una ripartenza atalantina

60′ Prima sostituzione per la Fiorentina: fuori l’ammonito Krastev, dentro Capasso

59′ Bella ripartenza di Vavassori che si fa tutto il campo e tira in porta. Tiro schermato

57′ Ingenuità di Harder che la tocca di mano e regala una punizione in posizione offensiva all’Atalanta. Il colpo di testa sugli sviluppi di Tornaghi non crea problemi a Martinelli

55′ Preme la Fiorentina con Amatucci sulla sinistra, che sfonda ed entra in area. Il cross è respinto e l’Atalanta recupera palla. I viola spingono forte alla ricerca del pareggio

52′ Ci prova Kayode direttamente in porta, ma Bertini è bravo a distendersi e respingere la palla sulla sua destra. Poi spallata a Amatucci in area di rigore, ma tutto regolare per l’arbitro

51′ Distefano perde palla, rincorre l’avversario e la recupera prontamente. Si invola verso la porta avversaria e viene steso. Punizione viola dai 30 metri

49′ Sene recupera palla sull’errore di Tornaghi, lancia Distefano che gliela rende in un 2 vs 2 in campo aperto, ma l’attaccante viola perde il controllo della palla

46′ Comincia il secondo tempo al Torrini, nessun cambio

45’+4 Si chiude un primo tempo davvero surreale per la Fiorentina, sotto di un gol dopo una frazione pressoché dominata

45’+4 GOOOOLLLL!!!! Segna Distefano dal dischetto! Conclusione potente e centrale che supera Bertini e Fiorentina che riapre la partita proprio in extremis

45’+3 Rigore per la Fiorentina, con Sene che finalmente riesce a rendersi utile, prendendo posizione su Tornaghi e venendo sgambettato

45′ Incredibile, arriva anche il raddoppio dell’Atalanta con Vlahovic. Contropiede atalantino che parte da un rimpallo vinto da Falleni, poi il cross di Colombo per il serbo, solo omonimo ovviamente dell’ex 9 viola, che di testa supera Krastev e beffa Martinelli

43′ Qualche brivido in contropiede per la Fiorentina: Palestra si fa tutta la fascia destra e cerca Vlahovic, contrastato energicamente da Biagetti, a tu per tu con Martinelli

40′ Un altro gol sbagliato difficile da descrivere per Sene: il senegalese riceve palla da un ottimo Amatucci e dal limite dell’area piccola colpisce malissimo, tra interno piede e tacco, spedendola sul fondo

35′ Altro pallone fantastico in profondità di Amatucci che cerca Sene, tentativo di dribbling a vuoto su Tornaghi però

34′ Clamoroso rimpallo su Sene a due metri dalla linea di porta, con pallone che passa sopra la traversa, dopo averla toccata. Il pressing dell’attaccante sul rinvio di Tornaghi stava per produrre il pareggio viola

33′ Punizione molto pericolosa dal limite per la Fiorentina: Amatucci scavalca la barriera ma non trova la porta

27′ Occasione pazzesca sprecata da Sene! Fa tutto benissimo Distefano in mezzo al campo, superando un avversario e smarcando l’attaccante tutto solo davanti a Bertini… ma Sene controlla malissimo e passa il pallone al portiere

26′ Primo giallo tra le fila viola: ammonito Krastev per un intervento in ritardo su Vlahovic

24′ Rimessa lunghissima con le mani di Kayode su Sene in area ma il pallone rimbalza quasi sull’attaccante viola e torna indietro

22′ Batte come al solito Amatucci, doppio tocco di Kayode e Sene, che però commette fallo su un pallone conteso con Falleni

21′ Gran bella iniziativa di Favasuli che supera con un doppio passo Palestra, il quale lo trattiene proprio al limite del lato corto dell’area di rigore

17′ Partita veramente sporca per il momento, Atalanta molto chiusa e viola che fatica a trovare continuità di manovra

13′ Problemi per il capitano e numero 10 dell’Atalanta, De Nipoti che è costretto a lasciare il campo: per la Fiorentina un pericolo in meno

10′ La Fiorentina prova a fare la partita e a chiudere l’Atalanta nella sua metà campo: Amatucci cerca il lancio morbido per Kayode, fermato però dalla bandierina del guardalinee

5′ Punizione dalla trequarti battuta da Amatucci e pallone insidioso ma catturato dal portiere Bertini

4′ Subito la risposta viola con Distefano! Pescato in profondità il numero 11 viola si porta avanti il pallone con la testa e in area, defilato, calcia di sinistro ma alto

3′ Gol dell’Atalanta. Incredibile vantaggio immediato dei nerazzurri con una botta tremenda di Colombo dai trenta metri: pallone toccato da Martinelli sulla parte interna della traversa e poi sfera oltre la linea di porta

1′ Fischio d’inizio al ‘Torrini’, primo pallone per la squadra bergamasca