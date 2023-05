Giornataccia per Amrabat: furto in casa del centrocampista della Fiorentina durante la partita di ieri

Per il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, probabilmente, non ci sarebbe potuta essere giornata peggiore. Oltre alla sconfitta della Viola contro il Basilea in Conference League, il marocchino deve fare i conti con uno spiacevole episodio domestico.

Come riporta il portale ANSA, durante Fiorentina-Basilea, dei malviventi sono riusciti ad entrare nell’abitazione di Amrabat. I carabinieri sono intervenuti sul posto, però non prima che i ladri portassero via un borsello dal valore di 1000 € forzando la finestra per entrare in casa. Non solo, dunque, la sconfitta in campo, ma anche uno spiacevole evento personale.