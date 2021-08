Giovani in evidenza: da Bianco a Dalle Mura. Italiano tira le somme

Il ritiro di Moena la Fiorentina lo ha svolto con ben sette giovani della Primavera al seguito. Dal giovanissimo portiere bulgaro Andonov, classe 2003, all’attaccante romeno Louis Munteanu. Andonov ancora deve mettersi in mostra con la casacca viola addosso. L’estremo difensore di Sofia non ha potuto esordire per problemi burocratici, e solo da quest’anno lo vedremo parare per la Fiorentina.

DIFESA

In difesa certamente il volto più noto è quello di Christian Dalle Mura. Viareggino, classe 2002, l’elegante centrale mancino si è messo in evidenza prima con la Fiorentina e poi con l’Italia, dall’Under 15 all’Under 20. Il ragazzo gli ultimi 6 mesi della scorsa stagione li ha passati in prestito alla Reggina, ed anche quest’anno potrebbe inizialmente rimanere a disposizione della prima squadra viola. Dalle Mura potrà avere minutaggio come fuoriquota con Aquilani ed eventualmente muoversi nel mercato invernale. Farà quasi certamente parte della formazione Primavera Filippo Frison, centrale classe 2002 all’occorrenza anche terzino destro. E’ possibile però che la Fiorentina valuti anche di cederlo in prestito prima della fine della sessione estiva di calciomercato.

CENTROCAMPO

Alessandro Bianco è stato invece il protagonista del ritiro. ‘Ad oggi i registi sono Pulgar ed il ragazzino’, ha detto di recente mister Italiano in conferenza stampa. Bianco ha stupito tutti per personalità e scaltrezza, e la Fiorentina ha smesso di ascoltare le richieste di prestito per il ragazzo per il momento, su tutte quella del Cosenza. Bianco si allenerà stabilmente con la prima squadra, potendo comunque scendere in campo da fuoriquota in Primavera.Ha trovato spazio in Trentino anche Dimo Krastev, centrocampista bulgaro arrivato a Firenze nel 2019 dal Neftochimik. Il classe 2003 è stato inserito dal The Guardian tra i migliori 60 giovani del suo anno di nascita.Centrocampista centrale di grande fisicità e buona tecnica, Krastev può agire anche da difensore in una linea a 3, come perno centrale. Sarà uno degli inamovibile dell’imminente annata della Primavera viola.

Più indietro nel percorso Vittorio Agostinelli e Louis Munteanu. I due calciatori offensivi hanno fatto ritorno agli ordini di mister Aquilani. Entrambi i ragazzi, classe 2002, hanno certamente qualità tecniche ed inventiva sopra la media, ma ancora non sembrano pronti per il salto in prima squadra. Restano senza dubbio due profili da monitorare, se dovessero maturare tatticamente e riuscire ad aggiungere al proprio gioco quella concretezza che ancora manca.