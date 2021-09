Giù il cappello di fronte ad un allenatore capace di ottenere sangue dalla rape. Kokorin? Per ora neanche “Mago Vincenzo” riesce a trasformarlo da ranocchio in principe

La Fiorentina per qualche ora si è goduta un insperato, imprevedibile, inimmaginabile primo posto in classifica.

“Saponara al posto di Gonzalez è come cambiare una Maserati con una Fiat”. Faccio outing: questo ho pensato al momento della sostituzione. Perciò mi inchino umilmente alla maestria di Italiano, vero pigmalione dell’ex Spezia. Giù il cappello di fronte ad un allenatore capace di ottenere sangue dalla rape (si scherza eh, Saponara) e fare sì che le querce producano limoni.

Bonaventura – 9 – Braccio e mente al tempo stesso. Offre una palla gol a Gonzalez che, per una volta (mannaggia!), controlla male e spreca. Recupera palloni che smista con rapidità e sagacia. Infila l’angolo basso con un tiro che beffa Sirigu (il migliore dei suoi).

Saponara – 8 – Entra e segna. Poi fa segnare Bonaventura. Dà la svolta alla partita. Briscola che si porta via il carico.

Kokorin – 4 – Per ora neanche “Mago Vincenzo” riesce a trasformarlo da ranocchio in principe. Ha lo scatto e la reattività di un ospite di lungo corso di casa di riposo. Non becca palla ma prende un giallo, a rischio rosso.

Allenatore: Italiano – 9 – Su di lui mi sono già espresso. Il voto dice tutto. Rigiù il cappello.

