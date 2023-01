Giudice Sportivo: chiusa la Curva Nord dopo gli insulti razzisti dei tifosi della Lazio a Lecce

Con il ritorno del campionato, sono tornate anche le decisioni del Giudice Sportivo al termine della quindicesima giornata di Serie A. Nulla di particolare da segnalare in Fiorentina-Monza, se non il cartellino preso da Igor, che lo porta tre sanzioni e quindi a due gialli dalla squalifica per somma di ammonizioni.

La decisione più rilevante arriva da Lecce-Lazio dove la società biancoceleste è stata condannata per i cori razzisti dei propri supporter ai danni di Banda e Umtiti. Non solo, il GS ha decretato la chiusura della Curva Nord dello stadio ‘Olimpico’ per il prossimo match casalingo della formazione allenata da Maurizio Sarri.