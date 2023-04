Giudice Sportivo: i cori razzisti costano caro ai tifosi della Juventus, stangata per Cuadrado. Multata anche la Fiorentina

Il Giudice Sportivo ha assunto importanti decisioni in merito al turno di Coppa Italia appena concluso, fra cui è coinvolta anche la Fiorentina. Importante la decisione presa sul caso Lukaku e sui cori di discriminazione razziale rivolti dalla curva bianconera: il giudice sportivo ha scelto di optare per la chiusura per un turno della curva bianconera e la squalifica verrà scontata alla prima occasione possibile, non importa se campionato o Coppa Italia e, di conseguenza, vedrà la Juventus privata dei suoi tifosi il prossimo 23 aprile alle 20.45 quando allo Stadium contro il Napoli.



Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato diversi fumogeni sul terreno di giuoco, alcuni dei quali, al primo del primo tempo, costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti. Ammenda invece di € 6.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi.

Inoltre, l’ex Fiorentina Juan Cuadrado è stato penalizzato per 3 giornate a seguito dell’espulsione nel finale di gara fra Juventus e Inter. Una sola giornata di squalifica invece per Samir Handanovic e per Romelu Lukaku.