Giudici: “Commisso presenti un esposto alla Lega Serie A o la smetta di lanciare accuse solo a parole contro l’Inter”

Spazio nerazzurro su Calciomercato.com, che tratta anche le questioni emerse dalle parole di Commisso. In particolare l’autore Cristian Giudici contesta i toni del presidente della Fiorentina:

“Ci risiamo. Rocco Commisso torna ad attaccare l’Inter. In un’intervista al Financial Times, il presidente della Fiorentina ha accusato i campioni d’Italia di aver violato le regole sull’indice di liquidità, vincendo così un campionato falsato. Siccome non è la prima volta, sarebbe anche ora di finirla in un modo o nell’altro. Commisso ha la possibilità di far valere la propria tesi: presenti un esposto ufficiale alla Lega Serie A e/o alla Figc, altrimenti la smetta di lanciare accuse soltanto a parole”.