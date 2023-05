Giuntoli: “Il calcio italiano ha bisogno di persone come Spalletti. Futuro? Si vedrà”

All’evento “Inside the Sport” di Coverciano è intervenuto anche il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, il cui futuro è ancora incerto: “Abbiamo avuto il coraggio e la tempestività di prendere i calciatori giusti al momento giusto. Il nostro staff è stato straordinario, il buon lavoro fatto è frutto della grande collaborazione che c’è all’interno del Napoli. Senza qualche infortunio di troppo avremmo detto la nostra anche l’anno scorso. Ora che succede? In questo momento voglio parlare del passato, per il futuro si vedrà“.

Su Spalletti: “Ha fatto un numero straordinario con noi, ha veramente messo la testa dentro il carrarmato. Grandi meriti vanno proprio a lui, il calcio italiano ha bisogno di persone come lui. Ha toccato il massimo tra bellezza e semplicità”.