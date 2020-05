Giuseppe Rossi: “Giocare per la Fiorentina è stato stupendo. Tripletta alla Juventus indimenticabile, una giornata da pelle d’oca”

L’ex attaccante della Fiorentina, Giuseppe Rossi, su Parmalive.com, ha ricordato il periodo in cui ha vestito la maglia viola: “Quando ho giocato è stato stupendo, è stato bellissimo vestire quella maglia importante. Mi hanno preso quando ero infortunato al Villareal, hanno creduto in me e mi hanno dato la possibilità di giocare da subito. Ho fatto di tutto per ripagare la fiducia e l’affetto dei tifosi, che mi supportavano sempre anche quando ero infortunato. Tutte le domeniche ho dato il massimo e sono molto legato a loro. Il gol più importante con la Fiorentina? Quella tripletta alla Juve sono storici. Bellissimi, tutti se li ricordano a Firenze. Ma non solo per i gol, era la partita che è stata, sotto 0-2 e poi ribaltandola con la gente che un paio d’ore dopo era ancora lì a cantare e che mi chiamava per andare da loro. Pelle d’oca, una giornata che non dimenticherò mai”.