Giuseppe Rossi: “Siamo molto fortunati ad avere uno come Commisso alla Fiorentina. Ho voglia di tornare a giocare in Italia”

A Radio Bruno ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Giuseppe Rossi, intervenendo su varie tematiche relative alla squadra viola. Queste le sue parole: “Sono contento sia arrivato un presidente come Commisso a Firenze. Il video mentre palleggia con Vlahovic mi è piaciuto molto, si vede ha la passione giusta. Credo pian piano riuscirà a fare quello che vuole, anche se per lui non è stato sicuramente semplice arrivare qui in Italia con tutta questa burocrazia. Siamo fortunati ad averlo come presidente. Sarebbe stato bello giocare con Ribery, campioni come lui rendono il gioco più facile. Sono curioso di vedere Kokorin, non lo conosco. Vlahovic? Deve rimanere con i piedi per terra, ma ha molto talento, i 7 gol segnati lo dimostrano. Quando tornerò in Italia? Quando mi chiamano (ride ndr). Ho tanta voglia di tornare a giocare a casa”.

