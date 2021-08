Giustiniani: “Odriozola è un ottimo acquisto per la Fiorentina. Se tornasse al livello di tre anni fa, sarebbe un gran colpo”

Il giornalista di DAZN Gabriele Giustiniani ha parlato così a Lady Radio: “Odriozola mi colpì ai tempi della Real Sociedad, poi col passaggio al Real si è perso, ci si aspettava un giocatore di un livello diverso. Per me rimane comunque un ottimo acquisto per la Fiorentina. A Firenze arriva un ragazzo motivato e che non gioca da un po’, però se riuscisse a tornare al livello di 3-4 anni fa sarebbe un gran colpo. Credo sia perfetto per l’idea di calcio di Italiano, che vuole terzini che spingono ed osano”.