Gli alfieri di Italiano. E due sono veramente sorprendenti

Ogni allenatore ha i suoi alfieri. Quelli dell’allenatore della Fiorentina, Italiano, si chiamano: Vlahovic, Bonaventura e Milenkovic. Sono i tre giocatori viola che sono stati sempre in campo fin qui.

E se sul primo c’è poco da dire, visto il valore e la crescita fatta vedere nel corso dell’ultimo anno, gli altri due sono sorprendenti per diverse ragioni. Ma gli altri due sono delle sorprese, per diverse ragioni.

La Nazione sottolinea come Bonaventura fosse in difficoltà durante il ritiro di Moena. Era disorientato nei primi allenamenti dell’era Italiano. Tanto che dopo qualche giorno, alla luce del sole, ci fu un lungo colloquio tra in numero 5 e il tecnico su come tradurre in campo i nuovi principi su inserimenti e fase di non possesso. E quella fu la svolta.

Quanto al difensore, la vera sorpresa è che sia rimasto a Firenze. La trattativa con il West Ham, che era ad un passo dalla chiusura, è alla fine saltata. E così è arrivato il rinnovo contrattuale fino al giugno 2023, con Nikola riportato al centro della difesa.