Epilogo amaro per la Fiorentina categoria Allievi 2005 al Trofeo Nereo Rocco: la squadra viola ha perso la finale contro il Milan per 1-0, con la rete decisiva segnata da Perrucci a fine primo tempo. Per la squadra viola guidata da Marco Capparella la soddisfazione quantomeno del trofeo di miglior portiere del torneo assegnato a Tommaso Turini. Alle spalle della squadra gigliata è arrivato il Torino, vittorioso nella finale terzo e quarto posto con il Bologna.