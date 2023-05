Gli esami alla spalla di Gosens escludono complicazioni dopo la lussazione. La sua presenza in finale contro la Fiorentina…

Nuovi controlli in casa Inter per Robin Gosens, che durante la partita contro la Lazio a Sa Siro ha subito la lussazione della spalla destra, poi subito ridotta negli spogliatoi di San Siro. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, gli esami avrebbero escluso ulteriori complicazioni, ma il tedesco dovrà rimanere fuori almeno fino a metà maggio, saltando le gare contro Verona, Roma e Milan in Champions.

Il suo ritorno in campo potrebbe avvenire proprio contro i rossoneri nel ritorno della semifinale della coppa europea, ma il tutto sarà da valutare secondo il percorso riabilitativo e le risposte del fisico del giocatore. Per un infortunio del genere, servirebbero 40 giorni di recupero totali, nel caso di un’atleta il tempo diminuisce, ma le insidie sono sempre dietro l’angolo. Rimane dunque in dubbio la presenza di Gosens per la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma il 24 maggio a Roma, nonostante per i nerazzurri sarà uno degli ultimi impegni fondamentali. Il rischio di nuove ricadute porterebbe il giocatore all’operazione chirurgica.