Gli occhi della Fiorentina in casa Spal: due i giocatori nel mirino

La Fiorentina guarda anche in casa Spal in vista della prossima sessione di mercato. Sono due i profili che interessano alla società viola: come si legge su La Nuova Ferrara, si tratta di Gabriel Strefezza e Mohamed Fares. Il primo è oggetto dell’interesse di diversi club: oltre al club di Commisso, sul giocatore ci sono anche il Torino e il Villareal. Il brasiliano è considerato il rinforzo ideale nel contesto di un 3-5-2, il modulo caro a Beppe Iachini. Strefezza – si legge – sarebbe visto come possibile successore di Pol Lirola, che non avrebbe convinto la Fiorentina.

Per quanto riguarda Fares, invece, la Viola dovrà battere una concorrenza agguerrita composta da Lazio, Napoli e ancora Torino. Tutto questo farà il gioco della Spal, che da un’asta per l’esterno mancino non potrà che trarne vantaggio.