Gli occhi della Fiorentina su un “Giovane” attaccante del Corinthians

Secondo alcune voci di mercato che arrivano dal Brasile, la Fiorentina avrebbe mandato un osservatore in Sudamerica per vedere da vicino l’attaccante del Corinthians Giovane, classe 2003, che nelle ultime apparizioni ha giocato con la squadra U20. Nell’ultima partita contro l’Atlético Mineiro per lui 45 minuti in campo e un gol segnato.

L’allenatore della prima squadra Vanderlei Luxemburgo non sembra volergli concedere molto spazio e gli agenti di Giovane vedono di buon occhio una sua possibile cessione.