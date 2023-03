Gli occhi della Fiorentina sull’Olimpico. Piace un centrocampista dell’Az che sfiderà Sarri

La Fiorentina scenderà in campo giovedì, così come quasi tutte le altre squadre impegnate in Conference League ed Europa League. Una delle eccezioni è quella della Lazio di Sarri, che affronterà l’Az Alkmaar nella giornata di oggi. Tra le fila della squadra olandese milita un calciatore su cui ha messo gli occhi anche la Fiorentina.

Come confermato da Tuttomercatoweb.com, alla dirigenza viola piace il classe ’98 Tijani Rejinders, nativo di Zwolle. Centrocampista centrale, per lui 38 presenze finora in stagione, condite da 6 gol e 8 assist. Un elemento interessante, che piace anche a Bologna e Atalanta in Serie A. La gara dell’Olimpico permetterà perciò alla Fiorentina di seguire con attenzione il giocatore dei Paesi Bassi.