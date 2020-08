Gli occhi di due squadre su Veretout: ma Fonseca…

La prima stagione di Jordan Veretout alla Roma ha attirato su di lui le attenzioni di due club italiani: come si legge su La Gazzetta dello Sport, si tratta di Milan e Napoli. Quest’ultimi, nell’estate scorsa, avevano tentato di acquistarlo dalla Fiorentina, ma alla fine ha prevalso l’opzione giallorossa. Fino ad oggi alla Roma non è arrivata alcuna offerta ufficiale e anche se arrivasse, il tecnico Fonseca non ha alcuna intenzione di cedere un pilastro della sua squadra.

0 0 vote Article Rating