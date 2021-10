Gli occhi di Firenze su Vlahovic. Il serbo legato alla Fiorentina da un interesse comune

Nella giornata di ieri, Dusan Vlahovic è tornato a Firenze dopo le partite giocate con la maglia della Serbia. I prossimi saranno giorni decisivi per capire come i tifosi della Fiorentina reagiranno all’annuncio del mancato rinnovo del contratto: il termometro dei tifosi potrà essere tastato in parte già a Venezia, ma sarà contro il Cagliari al Franchi che arriverà il responso definitivo.

La partita, adesso, si giocherà sul piano psicologico. Fino ad oggi, Vlahovic ha sempre dimostrato di essere impermeabile a tutto e non si è mai fatto distrarre da niente. Lo osserveranno con attenzione i suoi tifosi, ma anche i suoi estimatori che cercheranno di lusingare il suo agente per convincerlo a sposare un’altra causa. L’interesse è comune, se pur a breve termine: Vlahovic ha bisogno della Fiorentina per continuare a crescere e la Viola ha bisogno del suo attaccante per restare nelle zone importanti della classifica. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.