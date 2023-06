Gli occhi sugli attaccanti del futuro: la Fiorentina ne segue uno in Svizzera e lo fa con due nuovi club della Serie A

C’è un attaccante che all’Austria Vienna ha segnato 17 reti in 27 presenze in questa stagione: si chiama Haris Tabakovic ed è appunto il bomber del club della capitale austriaca. Secondo Tmw su di lui c’è proprio l’ombra della Fiorentina che lo segue in vista dei ragionamenti sull’attacco futuro. Insieme alla società viola anche Genoa e Frosinone, appena tornate in Serie A.